Самара, , 11:32 — REGNUM Запрет на пребывание в лесах продлили по 26 июля текущего года в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них на автомашинах был продлен из-за повышенной пожарной опасности.

Чиновники напоминают об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при установлении противопожарного режима. Так, граждан, нарушивших запрет, могут оштрафовать до пяти тысяч рублей, а должностным лицам придется расстаться с деньгами в размере до 40 тысяч рублей. Юридических лиц могут оштрафовать до 500 тысяч рублей.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают гражданам о том, что нужно быть очень осторожными с огнем.

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