Ижевск, , 11:28 — REGNUM В Ижевске устраняют последствия ливня и сильного ветра, которые обрушились на город минувшей ночью. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Пресс-служба администрации Ижевска

Он рассказал, что за прошедшую ночь в городскую информационно-диспетчерскую службу поступило 85 обращений граждан. 63 связаны с отсутствием электроэнергии в частном секторе, сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение домовладений. 17 человек обратились по поводу упавших деревьев, четверо — по вопросу подтоплений многоквартирных домов и одного социального объекта.

«Работа на самых проблемных участках продолжается. Сегодня днем городские службы восстанавливают упавшие дорожные знаки и ограждения», — добавил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне администрация Ижевска предупреждала, что в ночь с 16 на 17 июля в городе возможны грозы, усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 м/с. Мэрия призвала граждан соблюдать необходимые меры безопасности.