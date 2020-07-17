Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM Улицы Ростова-на-Дону ушли под воду из-за тропического ливня с градом, обрушившегося на областной центр утром 17 июля. Коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«На дорогах образовались подтопления, из-за чего в разных районах города затруднено движение транспорта. Ливень сильно ухудшил видимость. Такая погода продержится в донской столице до конца дня», — уточнили спасатели.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сильнейший ливень с градом превратил транспортные артерии города-миллионника в настоящие реки. Некоторые автомобили оказались по крышу в воде. Жители города сообщают о подтоплениях подземных парковок, подвалов, шахт лифтов.

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