Самара, , 11:18 — REGNUM Квартира горит в многоквартирном доме в Самаре. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Красноармейская, д. 62 поступило на пульт спасателей днем 17 июля.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит квартира на пятом этаже, причем огонь выходит на крышу.

Отмечается, что огнеборцы привлекаются по рангу пожар №2.

Информация уточняется.

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