Елец, Липецкая область, , 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

Автобус загорелся, но прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар. По предварительным данным, в нём находились 39 человек, среди которых был один ребенок. Пострадали пять человек: троим из них потребовалась госпитализация, ещё двое от лечения в больнице отказались. Остальных медики осмотрели на месте.

Администрация Елецкого района выделила для перевозки пострадавших пассажиров два автобуса. Пассажиров попавшего в аварию автобуса разместили в гостинице.