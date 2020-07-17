Петропавловск-Камчатский, , 11:11 — REGNUM На Камчатке спасатели намерены восстановить спасательную операцию туриста, который ещё 6 июля потерял сознание при восхождении на самый высокий действующий в Евразии вулкан Ключевской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По прогнозам синоптиков, с 19 июля в районе Ключевского вулкана ожидается прохождение холодного фронта, который принесёт с собой сильные осадки в виде снега и снижение температуры. Такая погода позволит восстановить спасательную операцию, продолжить восхождение и добраться до пострадавшего туриста.

Планируется, что к операции сможет присоединиться группа альпинистов из Владивостока, которые прибыли на Камчатку для спасения своего коллеги.

Восхождение к вершине планируют начать 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке активность Ключевского не позволяет спасателям добраться до пострадавшего на вулкане туриста. Спасательную операцию решили приостановить.

Спасатели делали попытки высадить десант возле кратера. Но вертолёт не смог приблизиться к месту высадки из-за парогазовых выбросов из кратера самого высокого в Евразии действующего исполина.