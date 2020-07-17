Южно-Сахалинск, , 10:53 — REGNUM На Сахалине в вахтовом посёлке ООО «Геосейм» погиб 51-летний рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Несчастный случай произошёл со сварщиком компании. Мужчина производил сварочные работы буровой установки. Её крышку вырвало давлением и она ударила сварщика по голове. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие ижевского ООО «Славутич», погибшие в результате опрокидывания трактора в Башкирии, находились в состоянии алкогольного опьянения.