Москва, , 10:57 — REGNUM Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже в особо крупных размерах и незаконном обороте алмазов компании АЛРОСА, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В уголовном деле фигурируют главный специалист филиала АЛРОСА — «Единая сбытовая организация «АЛРОСА» Елена Канунникова, гражданин Грузии Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, Евгений Богомолов и Сергей Свиридов.

В ходе следствия установлено, что с 2016 по 2019 годы преступная группа в ходе сортировки необработанных драгоценных камней тайно похитила 1027 алмазов высокого качества. Они их подменяли на техническое сырьё, а дорогие камни незаконно сбывали, в основном иностранцам.

Обвиняемые причинили ущерб АО «АЛРОСА» более 700 млн рублей.

«У фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты 480 алмазов на общую сумму свыше 300 млн рублей, крупные суммы денег в иностранной валюте. Кроме того, изъяты и арестованы ювелирные изделия, дорогостоящее движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 млн рублей», — пояснили в генпрокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Дорогомиловский районный суд Москвы.

Как пишет SAKHALIFE.RU, Елена Канунникова для выноса алмазов использовала своё нижнее бельё — она в нём прятала камни на теле.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года при очередной попытке похитить партию драгоценных камней стоимостью более 22 млн рублей сотрудники ФСБ и СКР задержали сотрудницу компании АЛРОСА и двух её сообщников, которые похитили алмазы на общую сумму более $5 млн и €500 тыс.