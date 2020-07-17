Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Ярославской области 200 медиков получили страховые выплаты за заражение коронавирусом на работе. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Гаврилов-Ямская ЦРБ Yarregion.ru

Общая сумма выплат составила около 14 миллионов рублей. Выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, которые непосредственно контактируют с заболевшими или с пациентами с подозрением на COVID-19.

Размер выплаты составляет 68 811 рублей в случае, если заболевание не привело к инвалидности. Пока что инвалидность в результате COVID-19 не получил ни один медик.

Два медицинских работника умерли в результате заражения коронавирусом — это подтверждено официально.

«Документы на выплату по факту смерти одного медицинского работника сейчас на завершающем этапе оформления, и в ближайшее время деньги будут выданы родственникам. У еще одного умершего медика нет близких, которым могла бы быть передана страховая сумма», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Ранее в СМИ появлялась информация о смерти нескольких медицинских работников во время пандемии. Однако в правительстве области подчеркивают, что выплаты получают только те, у кого COVID-19 был подтвержден лабораторными исследованиями. Кроме того, по каждому случаю проводится расследование специальной комиссией, по итогам работы которой и принимается решение о выплатах.

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