Донецк, , 10:44 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило — 5 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных ВСУ по территории ДНР за минувшие 24 часа, составило 45 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны населенные пункты: Гольмовский, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что ответный огонь был открыт по ВСУ со стороны военнослужащих ДНР после атаки на мирных жителей посёлка шахты «Трудовская».