Благовещенск, 17 июля 2020, 10:36 — REGNUM В Благовещенске Амурской области качеля упала, когда на ней катался 9-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
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На детской игровой площадке одного из многоквартирных домов металлическая часть качели разломилась и конструкция упала. Ребёнок получил травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане несовершеннолетний ребёнок упал со спортивного тренажёра на придомовой площадке и получил травму головы.