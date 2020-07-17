Благовещенск, , 10:36 — REGNUM В Благовещенске Амурской области качеля упала, когда на ней катался 9-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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На детской игровой площадке одного из многоквартирных домов металлическая часть качели разломилась и конструкция упала. Ребёнок получил травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане несовершеннолетний ребёнок упал со спортивного тренажёра на придомовой площадке и получил травму головы.