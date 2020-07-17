Сантьяго, , 10:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 на территории Чили. Об этом 17 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, землетрясение было отмечено в 05:40 по времени UTC (08:40 мск) и его эпицентр находился на расстоянии 2,7 км в юго-восточном направлении от города Икике. Очаг подземных толчков располагался на глубине 73,8 км.

При этом информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало, и также не была объявлена тревога цунами в связи с землетрясением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.