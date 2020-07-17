Уфа, , 10:22 — REGNUM Рабочие ижевского ООО «Славутич», погибшие в результате опрокидывания трактора в Башкирии, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба республиканской гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники гострудинспекции завершили расследование дела по факту гибели двух рабочих после опрокидывания трактора.

ДТП произошло в апреле текущего года на автодороге между д. Кунгак и Кунгакбаш Аскинского района. Трактор, под управлением машиниста 56-и лет съехал с гравийной дороги и опрокинулся. В его кабине также ехал и машинист крана 42-х лет.

Отмечается, что в крови погибших был обнаружен этиловый спирт. А причинами этого несчастного случая стали нарушения дисциплины труда, правил дорожного движения и отсутствие контроля за работниками. В результате виновных лиц привлекли к административной ответственности.

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