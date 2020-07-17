Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.

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Как пишет ИА Sakh.com, со ссылкой на представителя прокурорского сообщества, Евстафьев поехал на отдых с семьёй. 37-летний заместитель прокурора погиб, сорвавшись со скалы.

Отмечается, что Евгений Евстафьев представлял сторону обвинения вместе со своим коллегой Денисом Штундером в судебном процессе по уголовному делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камско-Устьинском районе Татарии спасли мужчину, который получил множественные травмы и находился в тяжелом состоянии, упав с 70-метровой высоты в Юрьевских пещерах.