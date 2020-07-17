Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 17 июля 2020, 10:11 — REGNUM Благородный порыв забайкальских парламентариев-единороссов, возжелавших оказать гуманитарную помощь врачам Могойтуйской больницы, перепрофилированной под моностационар для лечения больных с COVID-19, обернулся ощутимым наказанием для медицинской сестры. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на материалы суда, штраф в 7,5 тысячи рублей был выписан женщине за то, что, впустив посторонних, она нарушила меры снижения рисков распространения коронавируса.

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края передали помощь врачам Могойтуйской больницы
Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края передали помощь врачам Могойтуйской больницы
Пресс-служба администрации Могойтуйского района

Как уже сообщало ИА REGNUM, со 2 мая 2020 года на базе Могойтуйской центральной районной больницы был развернут межрайонный моностационар для лечения больных коронавирусом, а 26 мая с гуманитарной миссией его посетили депутаты Законодательного собрания Забайкальского края от фракции «Единая Россия» Сокто Мажиев и Алексей Саклаков: они передали медицинские маски, воду и книги. Также вместе с депутатами принял участие во встрече Баир лама из Читинского дацана. В завершение он прочитал молебен за здравие пациентов, врачей больницы.