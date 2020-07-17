Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики задержали начальника городской станции по борьбе с болезнями животных. Главный ветеринар областного центра стал фигурантом уголовного дела о взятках (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По информации ряда интернет-изданий, которые ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах, главный ветврач Ростова-на-Дону задержан на рабочем месте. В его кабинете и дома были проведены обыски. В настоящее время он помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Ростове-на-Дну в отношении ветеринара было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Как полагают следователи, мужчина требовал от бизнесменов, занимающихся реализацией продуктов животноводства, деньги за покровительство.

В 2019 году сообщалось об аресте за взятки нескольких сотрудников регионального управления ветеринарии.

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