Барнаул, , 09:33 — REGNUM Третьи сутки подряд в Алтайском крае регистрируется значительное число смертей среди носителей коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, за сутки, 16 июля, в регионе зарегистрировано пять летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Два предыдущих для регистрировалось по шесть таких смертей. Всего за весь период скончались 147 человек.

Общее число выявленных носителей коноравируса составляет уже 6983 человек, причём только 228 из них добавились за последние сутки. Среди пациентов инфекционных отделений стационаров отмечается рост больных внебольничной пневмонией (1145 человек, плюс 40 за сутки) и ОРВИ (2388 человек, плюс 132 за сутки).

Тяжелобольных на сегодня 96 (минус четыре пациента за сутки), на аппарате ИВЛ находятся 29 (плюс четыре пациента за сутки). Всего за весь период скончались 147 человек, а выздоровели 4435.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зрывной характер распространения коронавируса в Алтайском крае наблюдается уже две недели, с начала июля. Не исключено, что это связано со вспышками коронавируса в медицинских и социальных учреждениях.

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