Махачкала, , 09:35 — REGNUM Двое детей выпали из окон в Дагестане в течение одного дня. Один из них погиб, за жизнь второго борются врачи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Оба несчастных случая произошли накануне, 16 июля. В Дербентском районе Дагестана из окна восьмого этажа упал двухлетний малыш, он умер на месте.

В городе Каспийске из окна 10 этажа выпал трехлетний ребенок. Малыш остался жив благодаря тому, что приземлился на крышу расположенного под окнами торгового центра. Медики оценивают его состояние как критическое.

В МВД напомнили родителям об опасности открытых окон и призвали не оставлять их распахнутыми.