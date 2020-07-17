Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону более суток ликвидируют пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Левенцовский. В настоящее время на площади 100 кв. метров продолжается тление, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 17 июля.

«По состоянию на 8:30 мск на полигоне ТБО в Ростове-на-Дону отсыпано грунтом 400 кв. метров. Продолжается тление на площади 100 кв. метров. Открытого горения нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании на мусорном полигоне поступило около 6:00 мск 16 июля. К моменту прибытия пожарных расчётов открытый огонь распространился на площади около 500 кв. метров. К тушению пожара была привлечена авиация МЧС России.

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