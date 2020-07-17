Черкесск, , 09:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие два дня ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, которые могут вызвать чрезвычайные происшествия. С предупреждением о непогоде 17 и 18 июля выступило региональное управление МЧС, объявив штормовое предупреждение.

«МЧС предупреждает! 16, 17 и 18 июля местами в КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−23 м/с. На реках подъем уровень воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с вероятностью возникновения ЧС не выше муниципального уровня в МЧС предупредили жителей Карачаево-Черкесии о необходимости соблюдать меры предосторожности и при усилении ветра, ливнях с градом по возможности не выходить из дома, а также быть осторожными, находясь неподалеку от линий электропередачи, в районе рек, вблизи деревьев, сооружений и конструкций, которые могут упасть при сильном ветре.