Красноярск, , 09:12 — REGNUM На утро 17 июля в Красноярском крае зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 11,6 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Возгорания действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. Три пожара локализовано.

За сутки в крае потушили шесть лесных пожаров на общей площади 170 га в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы более 600 человек, 17 единиц техники, 21 воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС в лесах.

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