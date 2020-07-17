Иркутск, , 09:11 — REGNUM Спасатели со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждают о непогоде в Приангарье. По данным регионального сайта ГУ МЧС РФ, в ближайшие сутки, 17 июля, местами по области прогнозируются кратковременные дожди, ночью в южных, верхнеленских и в Киренском районах, днём в северо-восточных районах дожди, местами сильные дожди, ночью в горах южного Прибайкалья очень сильные дожди. В отдельных районах в течение суток грозы. Ветер в южных, верхнеленских и северных районах 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с. 18 июля по области возможны грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предупреждение о непогоде жители Иркутской области получили также накануне: с 17 по 19 июля в регионе ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов.

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