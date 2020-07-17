Уфа, , 09:18 — REGNUM Трех пальцев руки лишился рабочий горно-обогатительного комбината в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба республиканской гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 15 июля. 58-летний слесарь-ремонтник Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» ООО «УГМК-Холдинг» обслуживал насосное оборудование. В какой-то момент его руку затянуло в установку. В результате он лишился трех пальцев правой руки и получил черепно-мозговую травму.

В настоящее время по данному факту сотрудники гострудинспекции начали расследование, в ходе которого они установят причины произошедшего.

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