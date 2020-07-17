Салехард, , 09:07 — REGNUM На Ямале уволен в связи с утратой доверия начальник линейного отдела Обь-Иртышского управления Госморречнадзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

Установлено, что высокопоставленный чиновник участвовал в хозяйственной деятельности ООО «Речтранс-Ямал», тогда как учредителем предприятия являлся его зять.

Так как ООО было поднадзорно чиновнику, на предприятии безнаказанно нарушались правила перевозки опасных грузов. Когда произошло транспортное происшествие на ООО, начальник Салехардского линейного отдела не принял никаких мер, а ЧП скрыл от учёта. Также надзорным ведомством игнорировались жалобы на нарушения правил плавания и требований технических регламентов при эксплуатации судов ООО «Речтранс-Ямал».

По требованию прокуратуры в связи с утратой доверия начальник Салехардского линейного отдела уволен с государственной гражданской службы.