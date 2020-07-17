Иркутск, , 09:05 — REGNUM Группы спасателей и оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области возвращаются в места постоянной дислокации из Нижнеудинского, Усольского и Ангарского районов. Как сообщает региональный сайт спасателей, это связано с тем, что уровни рек Уда и Китой идут на снижение.

«На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находится также гидрологическая обстановка на реке Иркут, в верховьях которой накануне отмечалось повышение уровня воды, не достигшее критической отметки», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нестабильная паводковая обстановка вынуждает спасателей Иркутской области предпринимать превентивные меры и переходить в режим повышенной готовности.

Накануне, 16 июля, группы спасателей были направлены в Нижнеудинский и Усольский районы ввиду того, что по состоянию на утро 16 июля на реке Китой вблизи посёлка Раздолье Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. Там в зону подтопления попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков (огороды).

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