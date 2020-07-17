Кадуна, Нигерия, , 09:05 — REGNUM Шесть человек были похищены, а один был застрелен на северо-западе нигерийского штата Кадуна. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление местных властей.

По информации властей, похищение произошло в отдаленной части пригорода Миллениум-Сити 12 июля.

«Правительство обеспокоено ситуацией в области безопасности в штате Кадуна», — заявил корреспонденту ВВС министр внутренней безопасности штата Кадуна Сэмюэл Аруван.

«Мы работаем с силовыми структурами, чтобы улучшить ситуацию. Представители общественности должны содействовать и делиться жизненно важной информацией с органами безопасности», — добавил он.

Как отмечают репортеры, похищения с целью получения выкупа распространены в северной Нигерии, особенно на трассе Кадуна — Абуджа. Жертвами преступников, требующих выкуп, становятся как богатые, так и бедные жители региона. Тех похищенных, чьи семьи не платят выкупа, иногда убивают.