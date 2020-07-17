Уфа, , 09:00 — REGNUM Мальчика ищут третий день в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о возможном утоплении ребенка в реке Дема около д. Черниговка Чишминского района поступило к спасателям вечером 15 июля.

Отмечается, что это место не оборудовано для купания. Мальчик 2015 года рождения отдыхал у воды вместе со своими родителями и другими ребятишками.

Водолазы обследовали свыше 500 метров. 17 июля поиск ребенка будет осуществляться на лодке вниз по течению.

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