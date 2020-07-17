Уфа, 17 июля 2020, 09:00 — REGNUM Мальчика ищут третий день в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
По данным пресс-службы ведомства, сообщение о возможном утоплении ребенка в реке Дема около д. Черниговка Чишминского района поступило к спасателям вечером 15 июля.
Отмечается, что это место не оборудовано для купания. Мальчик 2015 года рождения отдыхал у воды вместе со своими родителями и другими ребятишками.
Водолазы обследовали свыше 500 метров. 17 июля поиск ребенка будет осуществляться на лодке вниз по течению.
Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области нет предназначенных для купания водоёмов