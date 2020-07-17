Уфа, 17 июля 2020, 08:50 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в деревне Башкирии. Об этом 17 июля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По информации журналистов, взрыв 50-литрового баллона без горения произошел вечером 16 июля в одноэтажном доме в деревне Буралы Калтасинского района.
Отмечается, что женщина 48-и лет получила ожоги почти половина тела. Ее срочно госпитализировали в больницу. Несущие конструкции у дома не повреждены, но повреждены оконные проемы и пристрой к дому, который был сооружен из досок.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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