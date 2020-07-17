Барнаул, , 08:38 — REGNUM ЧП с пожаром, возникшим в одном из исторических зданий бывшего сереброплавильного завода Барнаула на своей странице в Facebook прокомментировал известный алтайский архитектор Александр Деринг:

После пожара на сереброплавильном заводе в Барнауле Цитата со страницы Александра Деринга Facebook

«Как архитектору, мне очень повезло, когда часть проектных работ по территории Сереброплавильного завода собственники поручили мне. Сегодня все работы, которые мы проводим на Спичке, финансируются владельцами участка, и имеют под собой одну-единственную цель — сохранить памятник. Но пока собственники ограничены в действиях из-за многочисленных бюрократических процедур.

То, что произошло сегодня ночью на второй плавильной фабрике — плохо. Но не катастрофа. Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность и охраняется законом, как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь незначительно, около 150 кв м кровли».

Также Деринг, со ссылкой на слова собственников, пояснил, что они намерены не просто сохранить и восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. Предварительная его причина — неосторожное обращение с огнём.

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