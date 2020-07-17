Москва, , 08:40 — REGNUM Адвокат арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Защитник Борис Кожемякин после закрытого заседания в Мосгорсуде по рассмотрению апелляционной жалобе на изменение меры пресечения Сергею Фургалу, сказал журналистам о готовности подзащитного работать со следствием для установления истины по своему делу.

Адвокаты пока не попали в СИЗО к арестованному, но кратко общались в зале суда.

Встречу по делу они надеются провести на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.