Каир, , 08:36 — REGNUM Крупный пожар вспыхнул после утечки нефти из трубопровода Шукаир-Мостород рядом с оживленной автомагистралью в пригороде Каира. 17 человек получили ранения. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства нефти.

В соответствии с заявлением, трубопровод проходит вдоль автомагистрали на окраине столицы, и искра от проезжающих автомобилей привела к воспламенению вытекшей из трубы нефти 14 июля.

«Клапаны трубопровода были немедленно закрыты в районе пожара, и возгорание было взято под контроль», — говорится в заявлении.

От властей не поступало никаких сообщений о том, почему трубопровод, расположенный примерно на глубине 1,5 метра, дал течь.

Свидетель на месте происшествия сообщил, что около двух десятков автомобилей были сожжены, и, очевидно, брошены автомобилистами. На видео, опубликованном в интернете, видно, как двое местных жителей оттаскивают раненого человека от шоссе, в то время как в небо поднимаются клубы дыма.

Представитель министерства нефти Хамди Абд Эль-Азиз сообщил местному телевидению, что чиновники оцепили трубопровод и дорогу, когда была обнаружена утечка, но автомобилисты продолжали проезжать мимо, что, вероятно, и вызвало пожар.

Он не сказал, каким образом мог быть поврежден подземный трубопровод, добавив, что для расследования был создан специальный комитет.

Нефтепровод проходит от нефтяного порта Шукаир на Красном море до комплекса Egyptian Refining Co (ERC) Mostorod в Каире.