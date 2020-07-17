Посёлок Хужир, Иркутская область, , 08:28 — REGNUM Частное судно, неудачно пришвартовавшееся во время шторма к причалу в п. Хужир, стало причиной утечки топлива в Байкал. Об этом сообщает природоохранная прокуратура.

«На личный контроль руководства межрегиональной природоохранной прокуратуры поставлена деятельность по локализации и ликвидации нефтяного пятна. Специалистами отобраны пробы воды, определяется причиненный ущерб. После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности», — поясняют прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса, власти региона пошли на карантинные послабления, разрешив при определённых условиях работать туристическому бизнесу. Массовое скопление туристов сейчас наблюдается на Ольхоне и побережье Байкала.

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