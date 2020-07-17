Ханты-Мансийск, , 08:17 — REGNUM В Югре на утро 17 июля действует 25 лесных пожаров на площади 14 039 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Напомним, 16 июля площадь природных пожаров в Югре составляла 12 540 га, 15 июля — 10 433,80 га, 14 июля — 7715,80 га.

В тушении природных возгораний задействовано 876 сотрудников авиалесоохраны Югры, 46 единиц техники, 18 воздушных судов.

С начала пожароопасного периода в ХМАО зарегистрировано 210 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 20 546,58 га.

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