Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Новосибирской области ежегодно более 30 человек получают травмы при приготовлении шашлыков, сообщили ИА REGNUM 17 июля в ГУ МЧС России по региону.

В Новосибирской области сохраняется жаркая погода, многие жители решили провести время на свежем воздухе. По словам специалистов, массовый выезд горожан за город на пикники, на дачи провоцирует осложнение пожарной обстановки. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести не только к ожогам во время отдыха, но и к возникновению природных пожаров.

Только за прошедшую неделю любители шашлыков получили ожоги, используя горючую жидкость. В Новосибирске 16 июля на набережной реки Обь мужчина 1988 года рождения разжигал мангал с помощью жидкости для розжига. Он получил ожоги средней степени тяжести и был госпитализирован. Вечером 16 июля в селе Прокудское Коченевского района женщина 1985 года рождения получила ожоги головы и тела, выливая жидкость в разведённый огонь в мангале.

По словам сотрудников МЧС, подобные инциденты в Новосибирске происходят «с регулярной периодичностью». По оперативной статистике, ежегодно более 30 человек получают травмы и ожоги при разжигании мангалов. Также приготовление шашлыка нередко приводит и к природным пожарам.

Жителей Новосибирска призывают соблюдать меры безопасности на отдыхе.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 20 июля в Новосибирске ожидается жаркая погода до +33 °С.

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