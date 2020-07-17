Кейптаун, , 08:05 — REGNUM Неизвестные обезглавили статую Сесила Родса времен XIX века на склонах Столовой горы в Кейптауне. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов телерадиокомпании, бюст, установленный на вершине лестницы к мемориалу Родса, изображает Родса со скрещенными руками. Завершенный в 1912 году мемориал Родсу состоит из массивных гранитных ступеней, обрамленных бронзовыми львами, и всадника верхом на бронзовом коне в начале ступеней, ведущих к вершине, где расположен бюст.

Лорен Клейтон, пресс-секретарь управления национальных парков ЮАР в Западно-Капской провинции, сообщила, что рейнджеры, патрулирующие Столовую гору, наткнулись на изуродованный бюст во время рейда 13 июля. Инцидент, скорее всего, произошел в ночь на 13 июля или утром того же дня, добавила она. Клейтон отметила, что никто не взял на себя ответственность за осквернение статуи.

Сесил Родс, который сделал свое состояние на добыче алмазов в ЮАР, стал жертвой антиколониальных активистов. В 2015 году студенты призвали руководства университета Кейптауна убрать статую из кампуса.

«Он уже несколько раз подвергался атакам вандалов … На данном этапе нам все еще неясны причины вандализма», — сказал Клейтон.