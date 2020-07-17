Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Свердловской области количество утонувших в водоёмах увеличилось в два с половиной раза по сравнению с сезоном 2019 года. Погибли 43 человека, сообщает региональное управление МЧС.

Из них оказались 13 детей. Спасатели отмечают, что все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Кроме того, дети находились без присмотра со стороны взрослых.

Отметим, о трагедиях рассказывают в соцсетях очевидцы. Одна из свердловчанок призналась, что вечером одного такого трагического дня стояла на помосте, а утром оказалось, что буквально под ней в воде лежал погибший ребёнок. Ещё один случай гибели ребёнка произошёл в районе Ревды. Местный журналист рассказал о том, как на смерть ребёнка отреагировала его мать. «Я не знаю, что страшнее — видеть погибшего ребёнка или слышать крик матери, его потерявшей. То и другое пришлось испытать сегодня в очередной раз», — написал журналист в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже вторую неделю стоит аномальная жара. 16 июля в Екатеринбурге был достигнут абсолютный температурный рекорд — +39 градусов.