Курган, , 07:40 — REGNUM В Кургане более пяти часов горело производственное здание по изготовлению мебели — металлический ангар с пиломатериалами внутри. Огнём уничтожена тысяча квадратных метров, сообщает 17 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Глава МЧС Зауралья (в центре) Юрий Землянский руководит спасательной операцией Пресс-служба ГУ МЧС России

Ликвидация огня шла вечером 16 июля при сильном задымлении. Молниеносному распространению огня способствовал нагрев баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями.

Открытое горение удалось ликвидировать лишь 17 июля в 00:05 по местному времени (22:05 мск). В тушении пожар было задействовано 49 человек и 20 единиц техники. Операцией руководил лично начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.