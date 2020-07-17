Вольский район, , 08:19 — REGNUM В Вольском районе Саратовской области рабочий проводил ремонт кровли и, не имея страховки, сорвался с нее. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Выяснилось, индивидуальный предприниматель по заключенному контракту проводил капитальный ремонт кровли здания средней школы в селе Куриловка Вольского района. К работам был привлечен 54-летний мужчина, который не имел квалификации для работ на высоте, но был допущен к проведению ремонта кровли. 10 июня текущего года рабочий без страховочного пояса был на крыше, где выполнял строительные работы. Поднимая стройматериалы при помощи лебедки, мужчина упал с крыши на землю и от полученных травм скончался на месте.

Расследование дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Тюменской области за ненадлежащую организацию ремонта крыши, при которой пострадал человек, наказан мастер ООО «ЯлткомплектСтрой».

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