Барнаул, , 07:25 — REGNUM На территории Алтайского края установилась аномальная жара, не совсем характерная для региона. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«Засуха началась ещё весной, когда на территории края создались неблагоприятные метеоусловия, обусловленные сухой, жаркой и ветреной погодой, отсутствием осадков, что в свою очередь, привело к резкому всплеску природных и ландшафтных пожаров. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были вынуждены работать в усиленном режиме.

Но и летом, с появлением зеленой травы, ситуация значительно не улучшилась. Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз», — поясняют спасатели.

По их словам, общая площадь горения составила около 54 гектаров. В результате опасных метеоявлений, установившихся в регионе, с 10 июля на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

«Только за последние три дня в регионе ликвидировано 59 природных пожаров, в одном случае была угроза перехода огня на территорию садоводства», — подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней на территории Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: столбик термометра поднимется выше +30 °C.