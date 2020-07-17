Баргузинский район, Бурятия, , 07:19 — REGNUM Пожарные и сотрудники лесной охраны продолжают борьбу с пожаром на территории Забайкальского национального парка в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, к утру 17 июля пройденная огнём площадь достигла 1456 га.

В работах задействованы 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Всего за минувшие сутки огнеборцы тушили три лесных пожара. В итоге два возгорания в Тункинском нацпарке и Хоринском районе ликвидированы. Как отмечается, причиной их стали грозы.

Добавим, что с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 506 возгораний в лесах на общей площади 88,6 тыс. га. В первые сутки ликвидировались почти 84% пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС на территории Баргузинского района из-за сложного пожара в Забайкальском нацпарке был введён 6 июля. На тот момент пройденная огнём площадь составляла 520 га.

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