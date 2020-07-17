Сургутский район, Югра, , 07:19 — REGNUM В Югре бывший глава сельского поселения в Сургутском районе подозревается в получении незаконных премий на сумму более 770 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по ХМАО.

Следователи установили, что в октябре 2018 года экс-глава поселения издал распоряжение «О единовременном поощрении». На основании этого документа он получил премию размером более 150 тыс. рублей из средств гранта, выделенного на решение вопросов местного значения. На основании вышеуказанного распоряжения ещё семь чиновников поселковой администрации получили премии от 67 до 116 тыс. рублей. Своими действиями подозреваемый превысил должностные полномочия, считает следствие.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 («Присвоение или растрата») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).