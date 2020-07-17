Порт-Морсби, , 07:09 — REGNUM Угрозу «опасного цунами» объявили в прибрежных регионах Папуа — Новой Гвинеи после произошедшего землетрясения магнитудой 7,3, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами США.

Сообщается, что сразу после сейсмособытия была объявлена угроза цунами, которая, однако, спустя час была отменена. Пока никаких официальных данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Центр по чрезвычайным ситуациям Папуа — Новой Гвинеи отказался давать комментарии до брифинга.

Reuters также ссылается на очевидца, который утверждает, что жители ощутили подземные толчки, однако никакого ущерба зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 18 километрах от города Вау в Папуа — Новой Гвинее. Его очаг залегал на глубине 85,2 километра.

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