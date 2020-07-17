Иркутск, , 07:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 17 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 262 человека, причём 188 добавились только за последние сутки. Растёт и количество смертельных случаев.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 157 человек (за сутки скончались трое пациентов с COVID-19). В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1289 пациентов с SARS-CoV-2, из них 91 человек болеет тяжело.

Выздоровели 6948 человек.

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