Горно-Алтайск, , 07:07 — REGNUM За января по июнь в Республике Алтай зарегистрировано 334 факта хищения денег телефонными мошенниками, что на треть больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, всего им удалось похитить у жителей более 14 млн рублей.

«Пользуясь доверчивостью граждан, злоумышленники за считанные минуты выкачивают деньги, которые многие зарабатывали годами. И за всем этим стоят человеческие слабости, простота и излишняя доверчивость», — отметили в ведомстве.

Хотя появляются всё новые и более изощрённые методы обмана, наиболее распространёнными остаются старые способы, вроде «звонок из банка» и афера через сайт интернет-покупок.

В связи с этим правоохранители призывают граждан проявлять бдительность, особенно когда речь касается перевода денежных средств, либо оказании каких-либо услуг. Отмечается, что только мошенники спрашивают у «клиентов» ПИН-код, код из СМС или СVV-код.

Читайте также: На Алтае резко активизировались мошенники