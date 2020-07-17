Благовещенск, , 07:00 — REGNUM В Октябрьском районе Амурской области власти объявили режим ЧС после прохождения грозового фронта с сильным ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В Екатеринославке, Восточном, Варваровке и Романовке посрывало кровельное покрытие с домов, школ, больниц и детских садов. Из-за стихии упало 150 деревьев, некоторые из них повредили автомобили.

Из-за непогоды частично без электроснабжения остались девять населённых пунктов района. Порывы на ЛЭП удалось оперативно восстановить.

Шквалистый ветер повалил две водонапорные башни в Екатеринославке.

В населённых пунктах ведётся работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 16 и 17 июля синоптики прогнозировали сильные ливни, с грозами и градом.