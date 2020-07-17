Самара, , 06:55 — REGNUM В Самаре ликвидировали пожар, вспыхнувший ночью в жилом доме на ул. Самарская, 57. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме поступило в дежурную часть в 01:35 по местному времени. В связи с повышенным до № 2 уровнем сложности для тушения огня, охватившего 200 квадратных метров кровли, было привлечено более 90 человек и 33 единицы техники.

В 02:12 было объявлено о локализации огня и ликвидации угрозы для соседнего дома.

«В 04:18 объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, в результате пожара есть пострадавшие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре для тушения пожара повышенной сложности, вспыхнувшего в жилом доме в ночь на 17 июля, были привлечены более 90 человек. Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, и существует угроза распространения огня на соседний жилой дом.

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