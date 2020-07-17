Темиртау, , 06:49 — REGNUM В Кемеровской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, организовали её двое местных жителей 24 и 27 лет.

Подозреваемые были задержаны с поличным. В квартире одного из мужчин в посёлке Темиртау подельники изготавливали и фасовали запрещённые вещества на продажу.

«Во время обыска в помещении стражи порядка обнаружили и изъяли наркотическое вещество мефедрон общей массой около 20 граммов и более 5 кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование, которое использовалось для изготовления синтетического наркотика», — отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые отправлены под арест. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

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