Яковлевский район, , 06:46 — REGNUM В Приморье в Яковлевском районе на местного жителя напал гималайский медведь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом МВД.

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«В приёмный покой Яковлевской центральной больницы поступил 31-летний мужчина, на которого на пасеке в окрестностях села Яковлевка напал гималайский медведь. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом предплечья и повреждение глаза», — рассказал в полиции.

Мужчина находится в больнице, жизнь его вне опасности.

В Яковлевский район для поиска медведя выехали специалисты. Полицейские проводят профилактические беседы с населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае медведь вышел из тайги и напал на женщину, прогуливающуюся по лесной дороге. Пострадавшую, всю в ранах, нашёл супруг. По дороге в больницу, женщина скончалась.