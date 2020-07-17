Окинский район, Бурятия, , 06:37 — REGNUM На территории Окинского района Бурятии введён режим ЧС из-за разрушения одной полосы автомобильного моста в местности Хайгас. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, причиной стал износ.

В настоящее время спасатели оборудуют объездную дорогу для всех видов транспорта. При этом легковым машинам разрешён проезд по сохранившейся второй полосе.

«Грузовой транспорт и автомобили повышенной проходимости проезжают через ручей, в брод. Информирование населения проведено», — отметили в управлении, добавив, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Работы планируется завершить к 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве из-за паводка разрушено 10 мостов, размыты 12 автомобильных дорог, подтоплено 125 домов и более сотни приусадебных участков.

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