Монгун-Тайгинский район, Тува, , 06:30 — REGNUM 36 жителей Тувы, в числе которых 10 детей, застряли между бродами реки Барлык из-за наводнения. По словам главы республики Шолбан Кара-оола, они направлялись из Кызыла в село Мугур-Аксы.

Глава добавил, что все они были эвакуированы и находятся в безопасности.

«Сейчас очень важно, земляки, воздержаться от дальних поездок, ни в коем случае не переезжать реку вброд. Это опасно для жизни», — отметил он, призвав доводить предупреждение до всех жителей.

Напомним, наводнение началось после продолжительных дождей. Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в регионе разрушено 10 мостов, размыты 12 автомобильных дорог, подтоплено 125 домов и более сотни приусадебных участков.

Читайте также: Паводок в Туве разрушил 10 мостов, подтоплено более сотни домов